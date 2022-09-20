Украинские киберзащитники получили персональные данные вагнеровцев.

Украинская "IТ-армия" взломала сайт российской частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщает украинская "ІТ-армия" в Telegram.

"Сайт группы "Вагнера", которая собирает российских заключенных для войны в Украине, взломан "IT-армией"! Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ожидает суровое наказание. Месть неизбежна!", - говорится в сообщении.

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Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Захватчики открывали огонь не только по военным объектам, но и по гражданским, есть много разрушений, погибших и пострадавших.

Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор противникам. На нашей земле уже уничтожили примерно 54,8 тыс. врагов.

СМИ узнали, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в колониях РФ лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.

Справка УНИАН. "IT-армия" Украины - сообщество IT-специалистов, создано в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. Она объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.

Украинская "IT-армия" с 29 августа по 11 сентября парализовала работу более 2 400 российских онлайн-ресурсов.

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