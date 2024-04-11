С 2021 по 2023 год количество рождений в Украине сократилось почти вдвое.

Сейчас в Украине доля мужчин в возрасте от 20 до 30 лет является наименьшей в истории страны. Армия отчаянно нуждается в людях, поскольку примерно миллион действующих военных уже истощены, еще десятки тысяч - погибли или получили серьезные ранения, пишет The New York Times.

"Здоровые мужчины в возрасте до 30 лет, которые составляют основу большинства армий, являются частью наименьшего поколения в современной истории страны. Украина должна найти баланас между необходимостью противостоять непрерывному российскому наступлению, увеличивая количество войска, и риском уничтожения целого поколения", - говорится в статье.

Отмечается, что резкое падение рождаемости в Украине в течение первых десятилетий после распада Советского Союза произошло в результате краха экономики и резкого роста уровня смертности среди старшего поколения мужчин - преимущественно от нелеченных сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголизма и травм на рабочем месте.

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Падение было более резким, чем в России, оно привело к уменьшению количества молодых мужчин по сравнению с остальным населением. Заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун говорит, что кризис 1990-х повлиял на репродуктивное поведение населения. Недостаток молодежи сначала почувствовали на рынке труда, а потом гораздо сильнее - во время полномасштабной войны.

По его словам, перспективы будущих рождений зависят от того, сколько мужчин погибнет на войне, и сколько женщин вернутся домой. В то же время он считает, что у Украины нет другого выбора, кроме как призывать молодых мужчин.

С 2021 по 2023 год количество рождений в Украине сократилось почти вдвое. Эксперты говорят, что большую роль в демографической ситуации играет именно выезд женщин за границу - по данным Евростата, выехали около 800 тысяч украинок в возрасте от 18 до 34 лет.

"Решение господина Зеленского призывать мужчин, начиная с 25 лет, рискует еще больше уменьшить это небольшое поколение украинцев. И многие из ограниченного пула 25- и 26-летних мужчин - около 467 тысяч, согласно правительственной оценке на 2022 год - уже служат в армии, живут на оккупированных территориях или за пределами Украины. Другие имеют работу или инвалидность, которые освобождают их от призыва", - говорится в статье.

Снижение призывного возраста грозит еще большим сокращением молодого поколения. Между тем на оккупированных территориях захватчики призывают украинских мужчин воевать уже с 18 лет.

Власть считает, что не имеет другого выбора, кроме как снизить призывной возраст. "Решение принято - оно хорошее, но запоздалое", - говорит полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Снижение мобилизационного возраста: что известно

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект о снижении предельного возраста призывников до 25 лет в мае прошлого года.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Также в обществе активно обсуждают возможность еще большего снижения призывного возраста. Некоторые военные заявляют, что без этого Украина не сможет выиграть в войне.

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