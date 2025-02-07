У французских истребителей не будет проблем с тем, чем бить по врагу, поэтому они серьезно усилят ВСУ.

Французские истребители Mirage 2000 существенно расширят возможности Украины по применению британских ракет Storm Shadow.

Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Киев24". Он отметил, что Mirage 2000 смогут таскать Storm Shadow/SCALP и это существенно улучшит возможности и качество использования Воздушными силами этих ракет. Возможности этих истребителей отличаются от тех, что есть у Су-24.

Он добавил, что Mirage также могут применяться в сбивании крылатых ракет и "шахедов". "Для этого не нужны дорогие ракеты. Там есть пушки на борту. Сейчас F-16 поражают "шахеды", они их в основном с помощью пушек расстреливают. Это можно делать с легкомоторных самолетиков, но там у нас есть проблема с кодификацией Минобороны", - добавил он.

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Относительно того, сколько Mirage может получить Украина, экперт, заметил, что... речь может идти о количестве до 40 единиц. Эксперт считал, что Украина может получить от 12 до 18, но "может быть вдвое больше этих самолетов в более-менее приемлемом состоянии", которые могли бы передать ВСУ.

По его словам, основное что нужно - это увеличение количества Storm Shadow/SCALP, но их количество ограничено возможностями производителя, который передает Украине почти все, что выпускает. "Нам французы и британцы предоставляют достаточно много ракет по сравнению с тем, что остается у них. Но у "Миражей" не будет проблем с тем, чем бить", - считает эксперт.

"Судя по всему Mirage 2000 уже начали выполнять работу, но надо подождать официальных сообщений", - отметил Криволап.

Западные истребители для Украины

Вчера президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие в Украину первых истребителей Mirage 2000, которые должны усилить способности украинской противовоздушной обороны.

Министр обороны Рустем Умеров вчера отметил, что полученные Mirage 2000 и новая партия F-16 от Нидерландов уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач.

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