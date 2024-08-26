Оттоптали свое много оккупантов: Генштаб сообщил и об уничтоженной вражеской технике

За прошедшие сутки, 25 августа, общие боевые потери противника составили 1140 человек.
Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения было обезврежено около 608 820 вражеских солдат. Также уничтожено немало техники противника:
- танков - 8551 (+4 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин - 16648 (+17);
- артиллерийских систем - 17443 (+47);
- РСЗО - 1172 (+1);
- средства ПВО - 937 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14134 (+39);
- автомобильной техники и автоцистерн - 23555 (+80);
- специальная техника - 2941 (+13).
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожено 367 самолетов противника, 328 вертолетов, 2444 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подводная лодка.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ за прошедшие сутки, 25 августа, самым горячим направлением фронта остается Покровское, однако российские оккупационные войска также активизировались на Лиманском и Кураховском.
Всего произошло 136 боевых столкновений. На Покровском направлении шел 41 бой в районах восьми населенных пунктов. Почти половину атак оккупанты сконцентрировали возле Новогродовки. Силы обороны отбили уже 37 штурмов, однако неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки атаки продолжаются.