Оттоптали свое много оккупантов: Генштаб сообщил и об уничтоженной вражеской технике

Уничтожено почти 50 артсистем противника, 80 единиц автотехники и цистерн.

За прошедшие сутки, 25 августа, общие боевые потери противника составили 1140 человек.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения было обезврежено около 608 820 вражеских солдат. Также уничтожено немало техники противника:

танков - 8551 (+4 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 16648 (+17);

артиллерийских систем - 17443 (+47);

РСЗО - 1172 (+1);

средства ПВО - 937 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14134 (+39);

автомобильной техники и автоцистерн - 23555 (+80);

специальная техника - 2941 (+13).

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожено 367 самолетов противника, 328 вертолетов, 2444 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подводная лодка.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ за прошедшие сутки, 25 августа, самым горячим направлением фронта остается Покровское, однако российские оккупационные войска также активизировались на Лиманском и Кураховском.

Всего произошло 136 боевых столкновений. На Покровском направлении шел 41 бой в районах восьми населенных пунктов. Почти половину атак оккупанты сконцентрировали возле Новогродовки. Силы обороны отбили уже 37 штурмов, однако неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки атаки продолжаются.

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