ВСУ уменьшают вражеское войско / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки, 25 августа, общие боевые потери противника составили 1140 человек.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения было обезврежено около 608 820 вражеских солдат. Также уничтожено немало техники противника:

  • танков - 8551 (+4 за минувшие сутки);
  • боевых бронированных машин - 16648 (+17);
  • артиллерийских систем - 17443 (+47);
  • РСЗО - 1172 (+1);
  • средства ПВО - 937 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14134 (+39);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23555 (+80);
  • специальная техника - 2941 (+13).

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожено 367 самолетов противника, 328 вертолетов, 2444 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подводная лодка.

Видео дня
Оттоптали свое много оккупантов: Генштаб сообщил и об уничтоженной вражеской технике

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ за прошедшие сутки, 25 августа, самым горячим направлением фронта остается Покровское, однако российские оккупационные войска также активизировались на Лиманском и Кураховском.

Всего произошло 136 боевых столкновений. На Покровском направлении шел 41 бой в районах восьми населенных пунктов. Почти половину атак оккупанты сконцентрировали возле Новогродовки. Силы обороны отбили уже 37 штурмов, однако неподалеку Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки атаки продолжаются.

Вас также могут заинтересовать новости: