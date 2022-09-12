Среди вражеских машин была ТОС-1А "Солнцепек".

Бойцы ВСУ ударами из HIMARS уничтожили колонну техники оккупантов. Они насчитали как минимум семь единиц вражеской техники, которые попали под обстрел и превратились в металлолом.

Видео с последствиями меткой бомбардировки рашистов украинскими защитниками опубликовали в Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

Сообщается, что колонна техники оккупантов пыталась сбежать от ВСУ. Однако снаряды из HIMARS ее "догнали". В результате удалось взорвать несколько единиц танков и ТОС-1А "Солнцепек". Последняя представляет собой тяжелую огнеметную систему, которая не часто встречается на поле боя.

Видео дня

На видео ниже можно разглядеть последствия ударов из HIMARS. На дороге и возле нее стоит почерневшая техника и повсюду клубится дым. Видимо, ролик снимали с разведывательного беспилотника сразу после атаки по оккупантам.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 2168 танков, 1269 артиллерийских систем и 311 РСЗО.

А сегодня появилась информация, что упавший в Крыму истребитель был сбит дружественным огнем. Один из пропагандистских ресурсов намекнул на работу ПВО по союзному самолету Су-34.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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