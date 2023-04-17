Контроль ввели, чтобы гарантировать, что финансирование поступает украинцам, которые в этом нуждаются.

Правительство Соединенных Штатов Америки выделяет дополнительные 20 миллионов долларов для дальнейшего усиления контроля прозрачности использования прямой бюджетной поддержки, предоставляемой Украине.

Как сообщает пресс-служба Агентства США по международному развитию (USAID), с помощью этих средств будет усилен надзор и подотчетность украинского правительства за управлением фондами помощи, которые способствуют закладке основы для восстановления Украины.

"Украинское правительство полагается на бюджетную поддержку, чтобы продолжать предоставлять экстренные услуги для внутренне перемещенных лиц и поддерживать государственных служащих в различных учреждениях – от медиков и спасателей до работников сферы образования – которые предоставляют критические услуги народу Украины. Агентство США по международному развитию (USAID) ввело комплексный и надежный уровень надзора и подотчетности для этой помощи, чтобы контролировать использование средств и предотвращать и противодействовать коррупции, чтобы гарантировать, что финансирование поступает украинцам, которые в этом нуждаются", – говорится в сообщении.

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Финансовая помощь Украине от партнеров: последние новости

Нидерланды через Всемирный банк предоставят Украине 100 миллионов евро в виде гарантий для финансирования украинских аграриев. Деньги также направят на закупку генераторов, чтобы помочь украинцам пройти через предстоящую зиму.

В свою очередь Япония выделит Украине грант в размере 400 млн евро. Эти средства пойдут на восстановление критической инфраструктуры. В частности, деньги будут направлять на поддержку и улучшение оборудования для гуманитарного разминирования, энергетического обслуживания, водоснабжения и тому подобное.

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