Если РФ ударит по Украине, это продемонстрирует ее неготовность к любому перемирию в небе, считает Мусиенко.

Россия готовит очередной массированный ракетный удар по Украине, однако может отменить его после последних заявлений президентов США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко сказал в комментарии изданию РБК-Украина.

"Относительно подготовки РФ к ракетному удару. Конечно, по мере того как производятся ракеты, накапливаются, они сразу готовят следующий удар. Сейчас такая подготовка тоже ведется", - отметил эксперт.

В то же время, учитывая заявления президента США о готовности РФ к миру и президента Украины Владимира Зеленского о желании вести мирные переговоры, если российская армия осуществит массированный обстрел, она тем самым продемонстрирует, что не стремится ни к какому прекращению огня, говорит Мусиенко.

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"Если после этих заявлений (Трампа и Зеленского, - ред.) РФ ответит масштабной ракетно-дроновой атакой, то это будет свидетельствовать об их неготовности сейчас к тому, чтобы говорить о каком-либо перемирии в небе. В то же время это будет свидетельствовать, что Украина повела себя конструктивно и прагматично, выступая с предложениями", - пояснил Мусиенко.

Поэтому, считает он, россияне могут отменить массированную ракетную атаку.

"И здесь вопрос не в погодных условиях, а в том, что РФ, возможно, будет готова пойти на прекращение ударов. Почему? Надо понимать, что Украина наносит удары по их объектам. То есть им больно тоже, они тоже несут потери и убытки. И это является инструментом", - говорит Мусиенко.

Ранее же Украина не могла заставить Россию остановить удары, добавил он, потому что не могла бить по российской территории.

"То сейчас мы говорим, что готовы не наносить удары, если РФ пойдет на этот шаг (перемирие в небе, - ред.). И поэтому я думаю, что под принуждением и увеличением атак на их объекты они могут эту атаку по нам отменить. А если же нет - это продемонстрирует их неготовность к установлению никакого перемирия в небе", - отметил эксперт.

Заявления президентов США и Украины

Как сообщал ранее УНИАН, после ссоры с Зеленским 28 февраля Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

4 марта Зеленский признал, что встреча с Трампом прошла не так, как предполагалось, и сказал, что пришло время сделать все правильно. Он подтвердил, что Украина рассматривает соглашение о полезных ископаемых как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности.

Во время своего выступления перед Конгрессом 4 марта Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Зеленского, в котором тот подтвердил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых и заявил о готовности Украины "работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь длительного мира". Также Трамп сказал, что "получил очень сильные сигналы, что Россия готова к миру".

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