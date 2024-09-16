У россиян нет реальных стратегических успехов, заявил Николай Маломуж.

Российские оккупанты применяют террористические удары по гражданскому населению, поскольку у них нет стратегических успехов на фронте. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире КИЕВ24.

"Враг использует два фактора для нанесения ударов по Украине: это массированный удар ракетами, ежедневно - дронами. И разумеется, это попытки прорваться на фронте", - заявил он.

Если говорить об ударах по гражданскому населению, по словам Маломужа, это периодическая тактика.

Видео дня

"В ней враг применяет не только этот период, а сегодня это критически важно, но разные периоды. Помним, это удары соответственно и по жилым комплексам, и гостиницам, и больницам в разные периоды", - сказал он.

Он пояснил, что очередной фактор связан с тем, что враг не имеет реальных стратегических успехов.

"Путин много раз ставил задачу прорывать и границы, и линию обороны возле Покровска, возле Угледара, ранее - возле Часового Яра. И это как раз не получается, задача не выполняется. Это связано с тем, что мы мобилизуем резервы. Дух народа - очень стойкий, и поэтому второй фактор сверхважный, о чем мы неоднократно говорили с первого дня войны, - это дух украинского народа", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября российские захватчики нанесли удар по Харькову, пострадали более 40 человек. Среди них четверо детей, самому маленькому ребенку - один год. К сожалению, одна женщина погибла.

16 сентября ночью враг атаковал Украину 56 дронами-камикадзе, из которых защитники сбили 53. Основное направление удара - Киевская область.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 53 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Еще три вражеских беспилотника локально потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

Вас также могут заинтересовать новости: