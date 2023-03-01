По состоянию на 1 марта у России может быть приготовлено от 60 до 105 ракет для удара, отметил обозреватель.

Россия уже три недели не совершает массированные ракетные удары по Украине. Это может быть вызвано несколькими причинами.

Свое мнение по данному поводу высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что боекомплект у российских войск был накоплен еще к 24 февраля, и по состоянию на 1 марта у РФ может быть приготовлено от 60 до 105 ракет для удара.

"Я не склонен верить в то, что ракеты у российских оккупантов закончились. У них производство как было, так и есть… На мой взгляд, эта пауза может быть вызвана либо накоплением максимально возможного боекомплекта для нанесения максимально разрушительного эффекта из возможных, либо подготовкой к уже другой "СВО", которую необходимо будет поддержать нанесением ракетных ударов… Например, против Молдовы", - считает эксперт.

По мнению Коваленко, если в ближайшее время по Украине так и не будет массированного ракетного удара, то это означает, что Россия готовится к нападению на Молдову.

Россия готовит ракетный удар - что сообщалось

Как писал УНИАН, 1 марта Черном море российские войска снова увеличили количество ракетоносителей до пяти. Общий залп составляет 32 ракеты типа "Калибр".

Как заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, в общей сложности за месяц Россия производит 20-22 ракеты типа "Калибр" и 15-20 ракет типа "Х-101".