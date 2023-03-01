Россия уже три недели не совершает массированные ракетные удары по Украине. Это может быть вызвано несколькими причинами.
Свое мнение по данному поводу высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что боекомплект у российских войск был накоплен еще к 24 февраля, и по состоянию на 1 марта у РФ может быть приготовлено от 60 до 105 ракет для удара.
"Я не склонен верить в то, что ракеты у российских оккупантов закончились. У них производство как было, так и есть… На мой взгляд, эта пауза может быть вызвана либо накоплением максимально возможного боекомплекта для нанесения максимально разрушительного эффекта из возможных, либо подготовкой к уже другой "СВО", которую необходимо будет поддержать нанесением ракетных ударов… Например, против Молдовы", - считает эксперт.
По мнению Коваленко, если в ближайшее время по Украине так и не будет массированного ракетного удара, то это означает, что Россия готовится к нападению на Молдову.
Россия готовит ракетный удар - что сообщалось
Как писал УНИАН, 1 марта Черном море российские войска снова увеличили количество ракетоносителей до пяти. Общий залп составляет 32 ракеты типа "Калибр".
Как заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, в общей сложности за месяц Россия производит 20-22 ракеты типа "Калибр" и 15-20 ракет типа "Х-101".