О расценках на ракеты РФ рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на последнюю крупную ракетную атаку 16 декабря Кремль потратил $500 млн.

"Если брать по старым ценам, потому что у нас есть данные из открытых источников, там 13 млн долларов стоит ракета Х-101 и 6,5 млн долларов одна ракета калибр. С калибрами проще посчитать: если там брать 12 калибров, то там получается 78 миллионов долларов. Если брать более 50 ракет Х-101 (самая дорогая ракета), но даже если там X-555 с какой-то остаточной стоимостью (они дешевле в два раза). Как ни крути полмиллиарда долларов ушло в трубу", - сказал он в новом выпуске программы "Аргумент".

Игнат заявил, что Украине подобные атаки обходятся жизнями наших людей, а также оккупанты убивают инфраструктуру страны.

Ракетная атака РФ 16 декабря: детали

16 декабря российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты по Украине, 60 из которых сбили силы противовоздушной обороны. В результате ударов поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате ракетной атаки россиян повреждены около девяти объектов генерации.

Компания "Укрэнерго" объявила, а затем прекратила действие чрезвычайной ситуации (blackout) в объединенной энергосистеме Украины после массированных российских ракетных ударов.