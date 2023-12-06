Посол Украины в Штатах объясняет это тем, что брифинги не касались исключительно украинского вопроса.

Посол Украины в США Оксана Маркарова не видит какой-то катастрофы в том, что президент Украины Владимир Зеленский не выступил перед сенаторами США.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу отмены выступления президента Украины Владимира Зеленского перед сенаторами, где бы говорилось о необходимости помощи Украине в войне с Россией.

"Ничего катастрофического на самом деле не произошло", - подчеркнула Маркарова.

Видео дня

При этом посол отметила, что было запланировано проведение ряда закрытых внутренних брифингов - в частности, министра обороны США Ллойда Остина и других представителей США.

"Действительно, была идея к одному из этих брифингов приобщиться, если было бы возможно. Мы активно, вся делегация, работаем непосредственно там. Сегодня такие брифинги – их было очень много – и именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, а и в том числе вопросы внутренние, мы сегодня не принимали такое участие", - рассказала дипломат.

Маркарова также сообщила, что делегация Украины в США провела 5 декабря большое количество очень значимых "очных брифингов".

Выступление Зеленского перед сенаторами

Как сообщал УНИАН, 5 декабря поздно вечером президент Украины Владимир Зеленский планировал выступить на закрытом брифинге перед сенаторами США по видеосвязи перед ключевым голосованием по военной помощи, чтобы лично объяснить им важность голосования за выделение военной помощи. Планировалось, что украинский лидер расскажет о ходе войны в Украине и необходимости еще одного пакета военной помощи.

Однако, впоследствии Зеленский отказался от участия в брифинге для сенаторов США по видеосвязи.

Вас также могут заинтересовать новости: