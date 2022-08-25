Оккупационная администрация никак на это не реагирует.

В Мариуполе горят дома и школа, но российские оккупанты ничего с этим не делают.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ожидаемо пожар перекинулся на жилые дома. Горят дома, горит здание школы №69 и пожары расползаются ЖМР "Восточный". Пожарных - ни одного. Оккупационная власть типично не реагирует", - подчеркнул он.

Ранее Андрющенко сообщал, что "Мариуполь снова в дыму".

"Восточный" на Левобережье вновь окутан дымом от пожара в поле. Вновь большой риск переброски огня на частные дома. Из-за того самого пожара, который в телеграм-каналах оккупантов вчера погасили МЧС России. Если бы они его тушили не в интернете, а на месте, сегодня риск был бы меньше", - констатировал советник мэра.

Он подчеркнул, что ухудшает ситуацию то, что на "Восточном" отсутствует водоснабжение, но, по утверждению оккупантов, подано давление в газораспределительную систему.

"Последствия этой совокупности факторов могут быть такими, что "Восточный" будет окончательно уничтожен российской оккупацией. Даже уже без бомбежек", - подчеркнул Андрющенко.

Позже Андрющенко сообщил, что местные жители сплотились и ездят на море за песком, чтобы самостоятельно тушить пожары.

"Воды нет. Так называемое "МЧС", понимая, что здесь не намародеришь, не берет или бросает трубку. Оккупационного руководства в городе нет. Хаос и разрушение. Стандартные последствия "русского мира" в полной мере", - написал он.

Он призвал мариупольцев звонить гауляйтеру Константину Иващенко, на которого недавно было совершено покушение и требовать вмешайся.

"Требуйте от мразоты вмешательства и реакции. Пока вы рискуете вновь потерять все, оно в Донецке под охраной выходит из запоя. Пусть, курва, работает ... " - добавил он.

Ранее сообщалось, что российские захватчики три недели не могли потушить пожар на мариупольском заводе "Сателлит".

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