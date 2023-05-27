По его словам, СБУ это осуществляла бок о бок с Военно-морскими силами.

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал атаку дронов на Черноморский флот РФ, осуществленную в октябре 2022 года. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"На широкую общественность неоднократно обнародовалась информация относительно того, что Служба безопасности Украины была автором того оперативного замысла и реализовывала его. Однако, там не только Служба безопасности работала", - сказал Малюк.

По его словам, СБУ это осуществляла бок о бок с военно-морскими силами.

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"Также с неравнодушными нашими гражданскими гражданами. И это еще раз подчеркивает то, что гражданские граждане делают довольно большой вклад в нашу будущую победу", - добавил Малюк.

Октябрьская атака на Черноморский флот РФ - детали

Рано утром 29 октября в Сети появилась информация, что в Севастополе гремят взрывы. Позже стало известно о поражении нескольких кораблей Черноморского флота РФ.

Впоследствии оказалось, что надводные беспилотники USV прорвали оборону россиян в Севастопольской бухте и попали в не менее три корабля Черноморского флота РФ.

Еще позже опубликовали спутниковые снимки с поврежденным российским фрегатом "Адмирал Макаров".