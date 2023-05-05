На данный момент Россия занимается испытанием нового вооружения.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему днем за днем украинцы переживают массированные воздушные атаки со стороны РФ во время воздушных тревог. Напомним, что тревожные звуки снова звучали вечером 5 мая, оккупанты ударили по Авдеевке.

Россияне за последние две недели уже несколько раз организовали масштабные атаки, тогда как ранее интервал между массированными обстрелами был значительно больше. По словам чиновницы, для украинцев каждая подобная атака - это что-то новое и ужасное - событие, которое свидетельствует о новом коварном плане оккупантов.

Однако на самом деле, в этом нет "новизны", враг действует в меру своих возможностей.

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"Если в целом смотреть на динамику действий России и войны, никакого изменения тактики пока нет, и РФ действует в меру своих возможностей. Они, к примеру, налаживают производство определенных видов вооружения, они продолжают испытания нового вооружения и то, что нам может казаться какой-то сменой тактики, на самом деле - это ход войны в соответствии с их возможностями. Увеличиваются возможности - они что-то другое делают, уменьшаются - они это ставят на паузу", - указала Маляр.

Россияне снова атаковали Киев дронами

Напомним, что в ночь на 4 мая армия РФ провела последний массированный удар по Украине, запустив по нашим территориям 24 дрона-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности ночи и уточнили, что украинским защитникам удалось уничтожить 18 целей.

Речь идет о дронах-камикадзе "шахедах", которые россияне запустили с северного направления (из Брянской области РФ).

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