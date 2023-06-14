По словам диктатора, Николай якобы был одним из организаторов этих переговоров.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его 18-летний сын Николай организовывал переговоры между Россией и Украиной весной прошлого года.

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1". По словам Лукашенко, Николай якобы организовывал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, он не уточнил, как именно его сын был к этому причастен.

Диктатор также рассказал, что сейчас Николай учится в Китае, в Пекинском университете, но "подталкивает к организации переговоров" между Москвой и Киевом.

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"Говорю: я понимаю, но ты еще не все понимаешь", - заявил Лукашенко.

Роль Беларуси в войне против Украины

Как известно, Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает врагу. Недавно стало известно, что руководство Беларуси ограничило военное сотрудничество с Россией из-за неудач, которые оккупационные войска РФ потерпели на востоке и юге Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу окончательно "нажал" на Беларусь и в рамках своего визита в Минск 25 мая подписал документы, определяющие порядок хранения российского ядерного оружия в РБ. Шойгу во время встречи подчеркнул, что решение о применении и контроле ядерного оружия будет оставаться за Россией.

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