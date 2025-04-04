Вражеская пехота несла с собой мины, пытаясь донести до позиций и разрушить укрытия.

На Лиманском направлении российские оккупанты идут на штурм с противотанковыми минами. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").

Утверждается, что российская армия продолжает активно штурмовать в полосе ответственности защитников бригады князя Мстислава Храброго, придумывая новые методы.

"На этот раз - вражеская пехота несла с собой мины ТМ-62, пытаясь донести до позиций и разрушить укрытия. Такая новая-старая тактика противника имеет одно существенное преимущество: такие "саперы" очень привлекают внимание операторов БпЛА механизированного батальона "BARBARUS", - рассказали военные.

В "Хортице" объясняют, что, когда в поле зрения пилота дрона попадает оккупант с миной - это вызывает у украинского воина бешеный азарт.

"И через мгновение он из пехотинца превращается в представителя российских космических войск, который быстро и ярко стартует в полет", - отметили военные.

В бригаде обнародовали видео: на нем - оккупант с миной, которому не суждено было завершить "дело".

Уничтожение техники врага на фронте

Как писал УНИАН, в Донецкой области ВСУ уничтожили три российских ЗРК, стоимость которых составляет около 50 млн долларов. В частности, операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем поразили два зенитных ракетных комплекса "Бук" неустановленных модификаций и зенитный ракетный комплекс "Тор".

По словам военных, эти комплексы являются важным элементом вражеской противовоздушной обороны, для поражения применили ударные дроны с системой захвата цели и автоматического донаведения.

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