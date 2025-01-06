Северная Корея отправила на войну против Украины 12 тыс. военных, из них на сегодняшний день 3800 убиты или ранены.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Он отметил, что эта страна может направить на войну еще 30-40 тыс. солдат. "А могут и 500 (тыс.). Они могут привести много людей. Почему? Потому что у них приказ", - отметил украинский президент.
При этом он подчеркнул, что Европа подобного сделать не может. "Европа сможет собрать армию, которая будет состоять из 2-3 млн человек? Нет. Европа не захочет это делать. И для чего? Мы же не хотим с вами мировую войну. Нет такой цели... Мы хотим остановить россиян", - отметил Зеленский и добавил, что в это время РФ приглашает северокорейских солдат.
"Они сжигают им лица. Тем, кто не может бежать - раненыи или убитым... Чтобы они были неузнаваемыми", - напомнил президент Украины.
Кроме того, Зеленский отметил, что в прошлом году Европа передала Украине миллион артиллерийских снарядов 155-го калибра. Также были снаряды украинского производства. "Мы производили больше", - детализировал Зеленский.
Но, как отметил он, Северная Корея дала Путину 3,7 млн. Это говорит о том, что на сегодня у РФ тоже есть дифицит, поэтому Путину нужно время.
Миллион снарядов для Украины
В 2023 году ЕС пообещал передать Украине миллион снарядов до весны 2024 года, но по факту передали только половину количества из-за проблем с производством.
В августе Украина получила уже 700 тыс. снарядов. А в ноябре стало известно, что Европа уже почти выполнила свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских снарядов.