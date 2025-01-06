Зеленский выразил уверенность, что Северная Корея сможет еще отправить солдат на войну против Украины.

Северная Корея отправила на войну против Украины 12 тыс. военных, из них на сегодняшний день 3800 убиты или ранены.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Он отметил, что эта страна может направить на войну еще 30-40 тыс. солдат. "А могут и 500 (тыс.). Они могут привести много людей. Почему? Потому что у них приказ", - отметил украинский президент.

При этом он подчеркнул, что Европа подобного сделать не может. "Европа сможет собрать армию, которая будет состоять из 2-3 млн человек? Нет. Европа не захочет это делать. И для чего? Мы же не хотим с вами мировую войну. Нет такой цели... Мы хотим остановить россиян", - отметил Зеленский и добавил, что в это время РФ приглашает северокорейских солдат.

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"Они сжигают им лица. Тем, кто не может бежать - раненыи или убитым... Чтобы они были неузнаваемыми", - напомнил президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что в прошлом году Европа передала Украине миллион артиллерийских снарядов 155-го калибра. Также были снаряды украинского производства. "Мы производили больше", - детализировал Зеленский.

Но, как отметил он, Северная Корея дала Путину 3,7 млн. Это говорит о том, что на сегодня у РФ тоже есть дифицит, поэтому Путину нужно время.

Миллион снарядов для Украины

В 2023 году ЕС пообещал передать Украине миллион снарядов до весны 2024 года, но по факту передали только половину количества из-за проблем с производством.

В августе Украина получила уже 700 тыс. снарядов. А в ноябре стало известно, что Европа уже почти выполнила свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских снарядов.

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