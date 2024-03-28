Аналитики отметили, что это крайне специфическая машина, поэтому ее появление на фронте выглядело невероятным.

Операторы беспилотников ВСУ поразили вражескую гусеничную бронемашину, которую можно опознать как высокозащищенное транспортное средство (ВТС) "Ладога" на базе Т-80У.

Аналитики Defence-ua.com, отметили, что точное время и место поражения ВТС, как и дальнейший его статус, пока не известны. "Но невероятным выглядит сам факт, что российские оккупанты сняли с хранения эти ВТС "Ладога" и решили применить в войне против Украины", - поделились мнением эксперты.

Они детализировали, что судя по видео это именно ВТС "Лагода", поэтому можно сделать вывод, что "это был первый известный эпизод применения этой бронемашины в ее истории".

Видео дня

"ВТС "Ладога" - это тяжелобронированная командно-штабная и разведывательная машина, созданная на случай ядерной войны. Похоже, что именно это специфическое назначение и определило обстоятельство, что всего было изготовлено четыре или пять экземпляров "Ладоги", хотя базой для нее выступил довольно массовый Т-80У", - рассказали аналитики.

Они добавили, что особой чертой этой машины является наличие средств защиты от оружия массового поражения, и наличие мест для 4 человек, кроме непосредственно экипажа из 2 человек.

"Ладогу" использовали только один раз - во время ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, где эта машина показала высокий уровень защиты. Далее, по данным экспертов, все экземпляры перешли в распоряжение армии РФ и были списаны в начале 1990-х годов. "Появление на поле боя ожидать мягко говоря сложно. Но тем не менее, мы это увидели. И можем предположить, что захватчики решили использовать эту машину как "высокозащищенное транспортное средство" без поправки на ее "ядерное" назначение", - предположили аналитики.

Эксперты издания добавили, что это не первый известный случай, когда оккупанты снимают с консервации и применяют на войне в Украине редкие бронемашины, списанные еще в 1990-х или 2000-х годах. В связи с этим аналитики напомнили об использовании редких БТР-90, один из которых разбили под Авдеевкой.

Уничтожение "Ладоги"

О том, что на Донбассе было уничтожено раритетное ВТС "Ладога" 27 марта сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Силам обороны Украины удалось уничтожить первую за все время полномасштабного вторжения РФ редкую машину "судного дня", предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны "Ладога", сообщил он.

А сегодня издание Forbes выпустило статью в которой предполагалось, что уничтожение "Ладоги" произошло в районе Кременной.

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