Операторы беспилотников ВСУ поразили вражескую гусеничную бронемашину, которую можно опознать как высокозащищенное транспортное средство (ВТС) "Ладога" на базе Т-80У.
Аналитики Defence-ua.com, отметили, что точное время и место поражения ВТС, как и дальнейший его статус, пока не известны. "Но невероятным выглядит сам факт, что российские оккупанты сняли с хранения эти ВТС "Ладога" и решили применить в войне против Украины", - поделились мнением эксперты.
Они детализировали, что судя по видео это именно ВТС "Лагода", поэтому можно сделать вывод, что "это был первый известный эпизод применения этой бронемашины в ее истории".
"ВТС "Ладога" - это тяжелобронированная командно-штабная и разведывательная машина, созданная на случай ядерной войны. Похоже, что именно это специфическое назначение и определило обстоятельство, что всего было изготовлено четыре или пять экземпляров "Ладоги", хотя базой для нее выступил довольно массовый Т-80У", - рассказали аналитики.
Они добавили, что особой чертой этой машины является наличие средств защиты от оружия массового поражения, и наличие мест для 4 человек, кроме непосредственно экипажа из 2 человек.
"Ладогу" использовали только один раз - во время ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, где эта машина показала высокий уровень защиты. Далее, по данным экспертов, все экземпляры перешли в распоряжение армии РФ и были списаны в начале 1990-х годов. "Появление на поле боя ожидать мягко говоря сложно. Но тем не менее, мы это увидели. И можем предположить, что захватчики решили использовать эту машину как "высокозащищенное транспортное средство" без поправки на ее "ядерное" назначение", - предположили аналитики.
Эксперты издания добавили, что это не первый известный случай, когда оккупанты снимают с консервации и применяют на войне в Украине редкие бронемашины, списанные еще в 1990-х или 2000-х годах. В связи с этим аналитики напомнили об использовании редких БТР-90, один из которых разбили под Авдеевкой.
Уничтожение "Ладоги"
О том, что на Донбассе было уничтожено раритетное ВТС "Ладога" 27 марта сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Силам обороны Украины удалось уничтожить первую за все время полномасштабного вторжения РФ редкую машину "судного дня", предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны "Ладога", сообщил он.
А сегодня издание Forbes выпустило статью в которой предполагалось, что уничтожение "Ладоги" произошло в районе Кременной.