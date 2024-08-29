Эксперт напомнил, что власть в РФ - это диктатура.

Кремль в политических целях может отдать приоритет военным успехам на территории Украины, а не наведению порядка в Курской области, считает аналитик открытых данных Эмиль Кастехельми из финского проекта Black Bird Group. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью "Радио Свобода"

Он предположил, что некоторые россияне "будут возмущены и будут критиковать Кремль: "Но когда Кремль действительно заботился о простых гражданах? Это диктатура, ей это не нужно".

Говоря же о Курской операции ВСУ в целом и как ее воспринимают на Западе, аналитик отметил:

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"Это удивило западных союзников на высоком уровне. Это показывает, что Украина способна на сюрпризы, и Украина, возможно, мыслит вне обычных рамок операций... Возможно, что нестандартное мышление не всегда хорошо, но, по крайней мере, оно показывает, что Украина готова действовать, она готова делать то, что хочет, и она также может переиграть Россию, по крайней мере локально, что также важно показать".

При этом он добавил, что "операция все еще продолжается", и что "могут быть еще сюрпризы":

"Могут быть новые направления, могут быть новые разработки. И, конечно, все еще есть вероятность, что Россия еще сильнее переключится на Курск по политическим причинам, если Украина сможет заманить их, отобрав у России еще больше земель, потому что мы знаем, что русские тоже не всегда могут быть логичными. Так что, в развивающейся ситуации все еще есть много возможностей".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Украинская операция в Курской области РФ – это контрнаступление, а не "вторжение", поскольку так это звучит абсолютно неадекватно, считает американский генерал в отставке, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес

По его мнению, есть три цели этого контрнаступления: создание плацдарма на российской стороне, изменение динамики войны, а также оттягивание российских сил с других направлений фронта в Украине для борьбы с Курским плацдармом.

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