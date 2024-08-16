Давление значительно уменьшилось, отметил воин.

Российская армия существенно снизила активность на Купянском направлении после начала операции ВСУ в Курской области.

Как рассказал начальник отдела коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады Виталий Быцак в эфире Киев24, РФ начала перебрасывать войска с этого направления на Курщину.

"Давление значительно уменьшилось. Можно говорить, что замечено перебрасывание вражеских сил, снятие резервов и отправка их на Курское направление", - отметил боец. Видео дня

Кроме того, Быцак сообщил, что несмотря на это, РФ стремится захватить поселок Боровая. Но, по его мнению, реализовать этот план россиянам будет сложно из-за потерь:

"Благодаря нашим защитникам враг несет значительные потери. Их группировка значительно уменьшилась".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, заявил, что события в Курской области "существенно уменьшили огневое воздействие вражеской авиации", в том числе и в Харьковской области.

Накануне советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби подтвердил, что Россия перебрасывает войска с позиций на оккупированной территории Украины в направлении Курской области РФ.

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