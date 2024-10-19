'Стирает свои населенные пункты': в ЦПД раскрыли технику России на Курщине

Россия начала применять в войне на Курском фронте технику, которую ранее использовали во время чеченской войны.

Россия применяет в боях в Курской области кровавую технику чеченской войны.

Как заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, российская авиация на Курщине буквально "стирает свои же населенные пункты".

"Россия использует на Курщине тактику чеченской войны - своей авиацией стирает свои же населенные пункты", - отметил Коваленко.

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Ситуация на Курщине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результате Курской операции. По его словам, успех Украины на территории врага показал ложность нарратива России о ее победе.

Как сказал Зеленский, Курская операция принесла результат, и "Украина снова в топе".

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что в Курской области Российской Федерации сейчас происходят "маневровые бои". Он пояснил, что маневровые бои означают отсутствие фортификационных сооружений на линии фронта. При этом, по словам эксперта, без хорошей связи маневровые операции провести невозможно, большая ответственность ложится на средства связи, управления, передвижения, постоянный контроль пребывания, чтобы не попасть под дружественный огонь, и у россиян с этим большая проблема.

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