Боец 47 ОМБр считает, что такие боевые действия улучшат положение Украины.

Военнослужащий 47 ОМБр Александр заявил, что благодаря операции в Курской области Украина будет иметь козыри во время переговоров с Россией. Также он отметил информационную тишину, которая сейчас сохраняется вокруг этого направления.

"Большие надежды из того, что я увидел. Очень хорошо, что есть информационная тишина по операции, которая проводится на Курском направлении. Я думаю, что это улучшит наше положение. Мы сможем, мало того, что оттянуть войска с участков, где наиболее активен враг, в то же время, это может привести к тому, что мы будем иметь определенные козыри во время переговоров", - добавил он в эфире "Новини.LIVE".

По его словам, как бы этого многие не хотели, но дело все равно идет к переговорам.

"Я лично не хочу этих переговоров, но складывается впечатление, что они будут. И соответственно нам надо иметь что-то в кармане", - подчеркнул военный.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как писал УНИАН, возле Рыльска в Курской области разнесли колонну российских военных. По информации СМИ, РФ могла потерять до полутысячи солдат в результате такой атаки.

"По оценкам, каждый из таких грузовиков может перевозить до 35 полностью экипированных военных. На видео видно 14 уничтоженных транспортных средств, что позволяет предположить, что в результате удара российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат за одну ночь. Это может стать одной из крупнейших разовых потерь для российской армии с начала полномасштабной войны", - отметили в Telegram-канале NEXTA.

В свою очередь эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке рассказал, как Украина использует захваченную часть Курской области.

"Из того, что мы видим сегодня, кажется возможным, что украинская армия захватит Суджу в ближайшие дни и даже сможет удерживать ее в течение непредсказуемого периода времени. Если это произойдет, она, возможно, сможет обменять ее на захваченные РФ районы Харьковской области или даже удерживать ее для торга на будущих переговорах", - считает он.

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