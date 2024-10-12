Ситуация постоянно меняется, отметил руководитель Центра противодействия дезионформации.

В Курской области России продолжаются активные боевые действия. Силам обороны Украины удалось частично вернуть позиции, которые накануне заняли россияне. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезионформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"После того, как Силы обороны частично вернули позиции, куда влезли россияне, они начали снова посылать колонны на штурм", - отметил он.

По его словам, на указанном направлении война динамичная:

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"Маневры происходят, характерные для лесистой местности, очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-либо выводах как окончательных. Трудные бои, постоянно ситуация меняется".

Коваленко добавил, что российские военкоры пытаются тему "засушить": "Потому что не получается все, как хотелось им".

Курская операция - что сообщалось ранее

Напомним, вечером 10 октября в мониторинговом проекте DeepState сообщили, что российские войска продавили левый фланг группировки Сил обороны Украины в Курской области.

На следующий день, 11 октября, в DeepState отметили, что ситуация в Курской области остается сложной, но контролируемой: "Была тяжелая и напряженная ночь, Силы обороны Украины действительно производят стабилизационные действия, но восстановить контроль над всем утраченным еще не удалось".

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