Также Иван Ступак ответил, почему именно сейчас ВСУ начали новое наступление на Курщине.

В Курской области украинские войска потеряли 50% захваченной территории с августа 2024 года. Об этом заявил военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Киев24".

"Мы ограничены в ресурсах, в людях, технике, боеприпасах, у нас нет там всего много. За то время, пока Украина контролировала Курскую область, мы уменьшили свой контроль на пике 900 квадратных километров там, где железобетонно мы стояли. Сейчас это 50% мы потеряли с августа месяца", - отметил эксперт.

По его словам, ВСУ начали новое наступление только сейчас, ведь для этого нужно было собрать технику и людей.

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее военный эксперт Павел Нарожный назвал цель нового наступления В СУ в Курской области. По его словам, такие действия украинских военных являются отвлекающими для того, чтобы враг с других направлений перебрасывал туда войска и отбивал наше наступление на Курщине.

Также военный рассказал, как солдаты КНДР борются с дронами на Курщине. Он отметил, что северокорейские солдаты действуют, как написано в их заметках, а именно "на живца" пытаются выманивать беспилотники.

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