40-летний политик является ветераном АТО.

Народный депутат Украины Роман Костенко отправился в "командировку" на территорию Российской Федерации.

На своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видео с российско-украинской границы, где обратился к спикеру Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку. "Я сейчас нахожусь перед Российской Федерацией. Извините, что без разрешения, но все-таки пойду туда с нашими Силами обороны, а потом уже напишу заявление о командировке", - сказал нардеп.

Стефанчук ответил в комментариях, что туда можно и без командировки. "Берегите себя. Вернетесь, все оформим", - добавил он.

Видео дня

Напомним, 40-летний Роман Костенко является народным депутатом от партии "Голос" и секретарем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Он воевал в российско-украинской войне с апреля 2014 года по май 2019, а также участвовал в обороне Николаева и освобождении Снигиревки.

Бои на территории России

Украинские войска пересекли границу с РФ 6 августа. Россия уже признала потерю контроля над 28 населенными пунктами Курской области. На территории региона, как и в Белгородской и Брянской областях, ввели режим "КТО".

Вчера главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров российской территории.

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