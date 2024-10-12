РФ наращивает силы в Курской области, чтобы провести "масштабную операцию", рассказал спикер Совета резервистов Сухопутных войск.

В Курской области продолжается операция Сил обороны Украины. Российские войска наращивают силы, и, судя по всему, Путин решился на ковровые бомбардировки своей же территории. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире канала Киев24.

"Слышал информацию, что они пробовали проводить массированные удары. Результата еще официального от нас нет. То, что появилось на картах, - настолько противоречивое, что мне сложно оценить реальность на данном направлении. Думаю, что сегодня-завтра у нас будет более детальная информация. Сам факт - это такая проба сил… То, что говорят наши побратимы с этого направления, - Путин решился на то, что мы в большинстве понимали, но считали абсолютно нелогичным, - ковровые бомбардировки Курской области", - рассказал спикер.

По его словам, враг наращивал, наращивает и будет пытаться наращивать силы в Курской области, чтобы провести "масштабную операцию" с целью вытеснения украинских сил.

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"Он будет это пробовать, я согласен, однозначно", - добавил Тимочко.

Операция в Курской области - актуальное

Напомним, 10 октября стало известно, что российские войска продавили левый фланг группировки Сил обороны Украины в Курской области.

12 октября руководитель Центра противодействия дезионформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что Силам обороны Украины удалось частично вернуть позиции, которые накануне заняли россияне.

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