По словам генерала, россияне могут собрать силы, чтобы вернуть свою территорию.

Неожиданное наступление Украины на территорию России является, пожалуй, самой дерзкой авантюрой за более чем два года войны. Такое мнение высказал бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, передает CBS News.

"Это большой психологический удар по российскому мышлению, в частности по Путину, ведь впервые со времен Второй мировой войны украинцы проникли на российскую территорию", - отметил он.

В то же время Милли отметил, что территория площадью почти 1300 квадратных километров является лишь точкой на карте РФ, поэтому с тремя открытыми флангами это может быть рискованно.

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"Россияне могут сконцентрировать силы, отрезать их и разгромить украинцев", - предупредил эксперт.

Когда у него спросили, ожидает ли он, что российский диктатор Владимир Путин начнет масштабное контрнаступление, чтобы вернуть свою территорию, Милли ответил:

"Это по крайней мере одна из возможностей, которая вполне может произойти в ближайшие месяцы".

Милли считает, что президент Владимир Зеленский с помощью операции в Курской области делает ставку на то, что оборонительные линии в Украине удержатся, пока он открывает новый фронт на территории России.

"Он пошел на просчитанный риск, чтобы обеспечить себе сильную позицию для того, что, по его мнению, может стать началом каких-то переговоров, возможно, в следующем году", - объяснил военный.

В частности генерал имеет в виду риск, который заключается в том, продолжат ли США предоставлять Украине достаточное количество оружия для борьбы с агрессией РФ.

"Если каким-то образом эта помощь будет прекращена, если Европа или Соединенные Штаты не поддержат Украину, то я думаю, что для Украины будет очень проблематично продолжать свою борьбу", - предупредил Милли.

Курская область - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области уже показала некоторые результаты. По его словам, она замедлила РФ и заставила их перебросить часть своих сил в Курск.

"Наши бойцы на востоке уже говорят, что их реже бьют. Я не говорю, что это громкий успех или что это приведет к окончанию войны или к концу Путина. Это показало нашим партнерам, на что мы способны", - отметил глава государства.

В свою очередь военнослужащий батальона "Нахтигаль" Игорь Шолтис рассказал о реакции россиян на вторжение ВСУ в Курскую область. По его словам, армия РФ на самом деле оказывала сопротивление, однако мирное население не проявляло никакого желания к активному сопротивлению.

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