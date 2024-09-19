На Курщине ВСУ имеют преимущество над россиянами, потому что ведут маневренную войну.

Курская операция Сил обороны Украины является блестящим прорывом и самым большим успехом Украины в войне за последние два года. Об этом экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий сказал в эфире "Апостроф TV".

Дикий убежден, что полтора месяца операции Сил обороны Украины на Курщине показали, что это самый большой украинский военный успех после осени 2022 года.

"Это лучшее, что нам удалось сделать за последние два года. У нас были и лучшие замыслы, но к сожалению, мы не прорвали линию Суровикина. К сожалению, мы не смогли удержаться на левом берегу... Курская операция - это просто наш блестящий прорыв", - подчеркнул Дикий.

Аналитик отметил, что украинским силам наконец удалось найти то место, где ведется не окопная война.

Также Дикий считает, что ситуация на Курщине не стабилизируется. "В этом нет ничего плохого", - сказал Дикий.

Он пояснил, что украинское командование под стабилизацией ситуации подразумевает то, что стороны прекратили сильно двигаться на местности. "Стороны заняли свои позиции, достаточно закрепились на этих позициях, и бои с наступления какой-то одной из сторон, переходят к именно затяжным позиционным. Мы это обычно называем стабилизацией ситуации в случае, если наступали не мы", - пояснил Дикий.

В то же время, по его словам, на Курщине позиционная война не началась, и если повезет, не начнется.

"Наше командование принципиально этого не делает. Там нет линии обороны. Там нет линии укреплений. И это не потому, что кто-то недосмотрел. Мы навязали там россиянам совершенно другой тип войны. За все эти два с половиной года этот тип войны был только в самом начале", - сказал Дикий.

Аналитик напомнил, что весной 2022 года на всем севере Украины боевые действия были довольно маневренными, не существовало такого понятия как линия фронта, а были отдельные опорные пункты и укрепления, армии активно передвигались.

"Россияне тогда заигрались с передвижением в глубину нашей территории. Мы пообрезали тогда им всю логистику, отсекали эти колонны. И собственно на этом мы выиграли. Этот блестящий успех весны 2022 года, который очень многое определил, он был достигнут именно в ходе маневровой войны", - подчеркнул Дикий.

При этом, как подчеркнул аналитик, на Курщине Силы обороны Украины воспользовались тем, что там такой же ландшафт с очень лесистой местностью и многими реками.

"Мы не дали там устроить войну а-ля Донбасс. Мы там снова устроили маневровую войну. Абсолютно логично и ожидаемо, что в этой маневровой войне мы снова имеем преимущество. Потому что в маневровой войне очень многое определяется не количеством личного состава, а его качеством", - заявил Дикий.

Он отметил, что на Курщине у россиян сил втрое больше, чем у Сил обороны Украины.

"При соотношении один к трем инициатива у нас и мы наступаем", - сказал Дикий.

Вместе с тем, аналитик признал, что не все, что происходило на Курщине, шло по украинскому плану. В одной из местностей у россиян был серьезный прорыв, украинские силы понесли серьезные потери, но длился он менее трех суток.

"Где-то на третьи сутки удалось снова перехватить инициативу и не просто перехватить, а еще и зайти вообще на совершенно другом участке границы", - сказал Дикий и добавил, что это изменило характер боев. Россияне снова не наступают, пытаются выстраивать оборонительные позиции, но это им не удается. В таком случае россиянам надо возводить "целую линию Суровикина", а на это у них нет ни времени, ни людей.

"В этой маневровой войне они больше отгрызаются, чем нападают", - сказал Дикий.

Он сказал, что на Курщине стабилизации не будет, потому что продолжает разворачиваться украинская операция, и ситуация все время будет очень динамичной.

РФ наращивает группу войск на Курщине - что известно

Как сообщал УНИАН, 14 сентября спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник отметил, на Курщину россияне уже стянули около 45 тысяч военных. Россияне наращивают численность своих войск на Курщине, потому что стремятся вытеснить из региона украинские силы.

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