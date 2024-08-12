По словам Линдси Грэма, такие действия Украины являются смелыми и замечательными.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что спустя 2,5 года полномасштабной войны Киев продолжает стоять на своих позициях, более того, ВСУ зашли на территорию РФ. Соответствующее видео встречи опубликовано на Facebook-странице украинского лидера.

"Мы гордимся вашим руководством и вы демонстрируете многое, что я никогда не видел. Говорили, что Киев падет за три дня, видите, как обернулось, все они ошибались. Спустя столько месяцев, ваши люди продолжают страдать, но есть стойкость и вы уже на территории России. Это смело и замечательно. Я рад, что вы нам об этом не сказали, не предупредили, но сделали", - подчеркнул американский политик.

По его словам, теперь россияне уже платят цену за свое вторжение в Украину. Он подчеркнул, что это "правильно".

"Надеюсь, в 2024 году вы получите больше военной помощи от Конгресса, будем иметь нового президента на следующий год (речь идет о президентских выборах в США - УНИАН), и, конечно, мы прекрасно понимаем, что процветание Украины в интересах США и Конгресса", - добавил он.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как писал УНИАН, один из военных, который участвует в Курской операции, рассказал журналистам, что ВСУ продвинулись вглубь российской области на расстояние до 30 км от границы.

"Мы обеспечивали прорыв границы: преодолели минные заграждения, противотанковый ров и зубы дракона. Прошла бронетехника, которая обеспечила захват нескольких опорных пунктов противника. В первый день продвинулись на семь километров. В целом, противник сопротивлялся, но когда понял, что давление с нашей стороны не прекращается, был вынужден отступить", - отметил он.

В свою очередь военный эксперт, специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов ("Флеш") рассказал, что сейчас операция ВСУ в Курской области РФ движется по тому плану, как это было задумано.

"Очень мало кто знал о ней (операции - УНИАН), и в том числе из высокого командования. Не буду скрывать, у нас много откуда "течет", и эта информация была проведена максимально безопасно. Соответственно, операция стала максимально неожиданной для нашего противника. Только в этом был успех. И до сих пор не знают всего замысла. И никто не может давать никаких оценок, не может анализировать ситуацию", - подчеркнул он.

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