Враг разрушил трубы Кураховской теплоэлектростанции.

Российские оккупанты ударили корректируемой авиабомбой по Кураховской теплоэлектростанции, в результате чего разрушено здание, трубы ТЭС.

Это видно на видео, которое обнародовал в Telegram советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

"Видео прилета КАБ в Кураховскую тепловую электростанцию. Разрушены трубы ТЭС", - написал он.

Видео дня

Советник главы ОП добавил детали насчет ситуации в городе Курахово:

"Вражеские силы стирают город в ноль и разрушают гражданскую инфраструктуру".

В центре внимания Курахово (Донецкая область) - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в этом месяце россияне повредили плотину Кураховского водохранилища. Враг пытается захватить Курахово в Донецкой области, чтобы создать плацдарм для наступления на Покровск.

По словам военного аналитика Дениса Поповича, враг рассчитывал, что в результате подрыва плотины Кураховского водохранилища в Донецкой области будут затоплены дороги и соответственно затруднена логистика ВСУ, но этого не произошло.

Сейчас есть угроза окружения Курахово. По мнению военного эксперта Ивана Ступака, срок пребывания украинских защитников в этом городе измеряется неделями.

Работу Кураховской ТЭС в Донецкой области остановили весной прошлого года после мощного обстрела россиян. В Wall Street Journal писали, что Кураховскую ТЭС после остановки разобрали на части для ремонта других украинских электростанций. Отмечается, что после мощных атак по энергетической структуре Украины ситуация была критической и компания ДТЭК искала оборудование в других странах, но поставки продолжались месяцы.

Поэтому пришлось разобрать Кураховскую ТЭС, которую россияне постоянно обстреливали - из-за этого невозможно было восстановить ее инфраструктуру. Благодаря этому удалось восстановить более 60% энергетической мощности, которую Украина потеряла после российских обстрелов. Ранее в ДТЭК заявляли, что работу ТЭС можно будет восстановить, когда этому будет способствовать ситуация с безопасностью.

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