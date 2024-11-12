Эксперт сказал, что разлив воды не навредит врагу, потому что его атаки происходят с противоположной стороны.

Враг рассчитывает, что в результате подрыва плотины Кураховского водохранилища в Донецкой области, будет затруднена логистика ВСУ.

Об этом сказал военный аналитик Денис Попович в эфире телемарафона. "Если говорить о Кураховской дамбе, которая вчера была взорвана врагом, то здесь расчет на то, что вода будет подниматься и зальет важные для ВСУ дороги. Враг их давно хочет перерезать, в частности, Курахово - Запорожье, чтобы поставить наши войска в сложное положение. Если этот сценарий реализуется, то может быть дополнительное осложнение логистики ВСУ и из-за наличия воды очень трудно будет передвигаться", - отметил он.

Эксперт сказал, что разлив воды не навредит врагу, потому что его атаки происходят с противоположной стороны, а разлив воды может быть именно в тылу ВСУ.

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Попович отметил, что захват Курахово врагом будет иметь оперативно-тактические последствия в случае окружения города. "Если им удастся маневр в сторону Константинополя, а он на трассе Курахово -Запорожье, то нам далеко придется отступать. Там значительные территории могут быть оставлены, если враг сможет достичь успехов. В таком случае враг перебросит войска и сможет начать наступление на город Покровск. Когда мы говорим о Курахово, то имеем в виду Покровск", - добавил он.

Подрыв Кураховской дамбы

11 ноября глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин сказал, что россияне повредили плотину Кураховского водохранилища. Он отметил, что этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепровщине.

По данным Филашкина, по состоянию на 16:00 12 ноября уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 м.

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