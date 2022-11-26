Утром оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск на Харьковщине, известно об одном раненом. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"По Харькову ударов за сутки не зафиксировано. Оккупанты в течение суток наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области", - отметил он.
Так, около 17:00 25 ноября россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, в результате чего повреждены нежилые помещения. Кроме того, после полуночи в результате ударов по Купянску загорелись 6 гаражей.
По словам Синегубова, в обоих случаях никто не пострадал.
"Уже утром оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно один пострадавший. Детали уточняются", - добавил председатель ОВА.
Ситуация на фронте: последние данные
По данным Генштаба ВСУ, 25 ноября вражеские войска нанесли по Украине 11 ракетных, 7 авиаударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Сообщается, что россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, перегруппировывает войска для усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В то же время, по данным The New York Times, треть переданной Украине артиллерии в нерабочем состоянии. По данным издания, США организовали в Польше пункт, в котором ремонтируют западную артиллерию для украинского войска.