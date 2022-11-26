Российские захватчики в течение суток наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области.

Утром оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск на Харьковщине, известно об одном раненом. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По Харькову ударов за сутки не зафиксировано. Оккупанты в течение суток наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области", - отметил он.

Так, около 17:00 25 ноября россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, в результате чего повреждены нежилые помещения. Кроме того, после полуночи в результате ударов по Купянску загорелись 6 гаражей.

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По словам Синегубова, в обоих случаях никто не пострадал.

"Уже утром оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно один пострадавший. Детали уточняются", - добавил председатель ОВА.

Ситуация на фронте: последние данные

По данным Генштаба ВСУ, 25 ноября вражеские войска нанесли по Украине 11 ракетных, 7 авиаударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Сообщается, что россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, перегруппировывает войска для усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В то же время, по данным The New York Times, треть переданной Украине артиллерии в нерабочем состоянии. По данным издания, США организовали в Польше пункт, в котором ремонтируют западную артиллерию для украинского войска.

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