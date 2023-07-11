Журналисты посетили освобожденную Новодаровку и посмотрели, что оставили за собой оккупанты.

На отбитых у врага позициях украинские бойцы находят не только трупы самих оккупантов, но также множество различных артефактов, указывающих, откуда прибыли солдаты, участвующие в войне против Украины. Об этом пишет The New York Times в репортажной статье из освобожденного села Новодаровка в Запорожской области.

"Для украинских солдат одним из преимуществ достижения хотя бы ползучего наступления в ходе уже месячного контрнаступления на юге Украины является присвоение готовых укреплений у отступающих русских, которые за месяцы подготовки вырыли глубокие, хорошо защищенные окопы", – говорится в публикации.

Занимая бывшие вражеские позиции, украинцы не только получают неплохие оборонительные позиции уже для себя, но и могут изучать "русский мир" по разбросанным повсюду "военным обломкам" и личным вещам российских солдат.

Видео дня

Некоторые примечательные находки украинские солдаты показали журналистам: несколько пуль, покрытых блестками и прикрепленных к связке ключей, брусничный сироп из Якутии, русский чай "За Победу".

Менее примечательные, но зато в большом количестве на брошенных россиянами позициях находят брошенную одежду ("легионы грязных носков"), бронежилеты, плащи, постельные принадлежности, армейские пайки и т.д.

В стенах полуразрушенных домов российские солдаты выцарапали названия своих родных городов или регионов: Владикавказ (юго-запад РФ) и Приморье (регион на побережье Тихого океана, недалеко от Японии).

При этом в округе повсюды остаются следы активных боев – сгоревшие российские танки, подбитые американские бронеавтомобили MaxxPro, используемые ВСУ, а также трупы.

"Одной из мрачных задач было возвращение останков украинских солдат, которые погибли, защищая село в первые месяцы войны, когда российские войска быстро наступали", – пишет NYT.

Как выяснилось, россияне не нашли времени с апреля 2022 года, чтобы похоронить тела семи украинских солдат, погибших в начале вторжения.

Перед нынешним контрнаступлением украинцы время от времени запускали дроны над еще оккупированным селом, чтобы убедиться, что русские не перемещали тела. Сейчас наконец появилась возможность забрать их. К настоящему моменту это были уже просто скелеты, которые нужно идентифицировать по ДНК.

Что касается погибших россиян, то украинцы убрали те трупы, которые можно было без риска вывезти. Остальных пока просто присыпали землей. Однако над окопами все равно лежит страшный трупный запах.

Ситуация на фронте – последние новости

В районе Берховки под Бахмутом ВСУ разбили россиян и заняли их позиции. Врагам досталось во время контрнаступательных действий 225 отдельного штурмового батальона. Ответная контратака россиян провалилась.

Как пояснил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, сейчас ВСУ ведут наступление на трех направлениях – Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском. На трех направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

Вас также могут заинтересовать новости: