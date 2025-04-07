Лодочник, который выполнил около сотни рейсов и выжил, рассказал, как все происходило.

Украинская десантная операция в Крынках стала одним из самых противоречивых эпизодов войны. Фактически все держалось на лодочниках-"драйверах", которые обеспечивали транспортировку войск и снаряжения между правым берегом Днепра и украинским плацдармом на левом берегу. Как это было, в интервью "Армия-Информ" рассказал военнослужащий 39-й отдельной бригады береговой обороны Виталий Соленый с позывным "Колючий".

"Когда мы начали штурм левого берега, работали и днем, и ночью. За сутки я мог выезжать семь раз и больше. Постоянно дежурили на берегу возле лодок. Уставал так, что спал стоя. Тогда "драйверов" было немного, постоянно надо было осуществлять ротации групп, эвакуацию раненых. Лодки ходили как рейсовые маршрутки, только без графика", - вспоминает он.

По словам Виталия, в то время никто не имел опыта участия в подобных операциях, поэтому всему приходилось учиться по ходу дела. Военный рассказывает, что перевозки через Днепр были крайне опасными, ведь идти приходилось под плотным огнем врага, а укрытия на воде просто нет.

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"Колючий" вспоминает, как его лодку впервые атаковал российский FPV-дрон.

"Как-то после обеда забирал раненых. Идем по Днепру, вдруг слышу позади необычный звук. Смотрю на бойца, который сидит на носу лодки лицом ко мне, и вижу, как он инстинктивно закрывает глаза, словно перед ударом. Я машинально сворачиваю в сторону - в это время в нескольких метрах от нас взрывается FPV. Это было впервые на моем опыте. После этого мы начали учиться убегать еще и от дронов. Поставили РЭБы на лодки", - рассказывает боец.

"Колючий" признает, что каждый выход лодки в реку на самом деле был лотереей, ведь он сразу становился целью для россиян. Все, что мог сделать "драйвер" - минимизировать риск попадания по лодке.

"Ты идешь под артиллерийскими и минометными обстрелами, за тобой следят FPV, "мавики" со сбросами и тому подобное. Постоянно надо маневрировать, дрифтовать, не теряя при этом самоконтроль. Главное - не растеряться. Иметь план действий на любой случай. В частности, знать, что делать, если вдруг лодка останавливается на воде из-за повреждения. Тогда надо спрашивать вторую лодку, которая возьмет тебя на буксир. На месте стоять нельзя! Потому что лодка - это всегда первоочередная цель. Если случалось стать на воде, мы гребли веслами, шлемами, автоматами - кто чем. Лишь бы двигаться", - вспоминает боец.

Украинская десантная операция в Крынках

Как писал УНИАН, украинская десантная операция в районе села Крынки на левобережье Херсонщины началась 14 октября 2023 года. Целью операции было создание плацдарма для дальнейшего продвижения и оттягивания российских сил с других направлений.

Украинские военные, в частности подразделения морской пехоты, осуществили форсирование Днепра и закрепились в Крынках, но продвинуться дальше не смогли. Началась многомесячная позиционная борьба, которая сопровождалась тяжелыми потерями обеих сторон.

По словам участников боевых действий, задачей максимум был прорыв к Перекопскому перешейку для создания угрозы Крыму, но эта цель оказалась чрезвычайно сложной из-за сильной обороны противника и сложных условий местности.

В конце июня 2024 года Силы обороны Украины отошли из Крынок из-за интенсивного огня российских войск и значительных потерь. По имеющимся данным, с октября 2023 по июнь 2024 года в этом районе пропали без вести 788 украинских военнослужащих. Несмотря на отход, операция позволила оттянуть на себя большие резервы противника и нанести ему значительные потери.

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