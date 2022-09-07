Первая дальнобойная ракета ударила бы по Крымскому мосту, уверен эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос о том, получила ли Украина дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров.

Свое мнение по этому поводу он высказал в YouTube.

"К величайшему сожалению, этих ракет у нас пока еще нет. Я надеюсь, что они появятся в ближайшее время", – сказал он. Видео дня

Главной целью ракет ATACMS Жданов назвал Крымский мост.

"Если бы мы получили ракеты ATACMS, первая ракета уже легла бы по дорожному полотну или по железнодорожному полотну Крымского моста. Если мы еще не бомбим Крымский мост, значит, на сегодняшний день ракеты еще не получены", – добавил эксперт.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

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