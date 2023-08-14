Он считает, что Крым - ключ к победе.

Украине для победы в полномасштабной войне необходимо сделать оккупированный Крым неприступным для армии РФ.

Такое мнение высказал бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в микроблоге Twitter, отвечая на пост шведско-американского экономиста и дипломата Андерса Ослунда об атаке на Крымский мост.

"Украина, похоже, поступает правильно. Она бомбит Керченский мост и мосты на севере Крыма, оставляя Крым без сухопутного снабжения. России лучше уйти из Крыма и Севастополя, и тогда трусливый диктатор Путин будет поджариваться в своем бункере", - написал Ослунд.

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В ответ Ходжес написал, что очень верит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и его солдат. "Изолировать Крым и сделать его неприступным для российских войск - вот как они победят. Крым - это ключ. Кремлю будет наплевать на Донбасс, когда с Крымом будет покончено", - добавил он.

Атаки на Крымский мост

Как сообщал УНИАН, впервые взрывы на мосту прозвучали 8 октября 2022 года. На месте взрыва начался пожар, в результате происшествия обрушились два автомобильных пролета.

17 июля на мосту вновь прозвучали взрывы. Оккупанты сообщили, что была повреждена 145-ая опора моста со стороны Краснодарского края.

Уже 12 августа оккупанты заявили, что Украина атаковала мост ракетами С-200. Захватчики использовали искусственное задымление в момент атаки.

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