Россияне уже строят другую железную дорогу, которая проходит через оккупированный Донбасс, подчеркнул генерал.

Уничтожение незаконно построенного Крымского моста станет унижением для российского диктатора Владимира Путина и повлечет серьезные проблемы для оккупантов. Об этом заявил бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

"Конечно, разрушение Керченского моста – это так или иначе должно было бы произойти в этом году. Я уверен, что украинцы выберут правильное время и условия. Это огромный мост, его будет очень трудно разрушить. Украинские спецслужбы будут иметь хороший план, как это сделать, и это станет тем, что нас всех поразит. Это будет сделано настолько ловко, что никто, включая россиян, не будет ждать. Когда это делать, конечно, решать им", – подчеркнул он в интервью "ВВС Украина".

По его словам, ключевой причиной того, что канлер Германии задерживает передачу Украине ракет Taurus, является его опасения относительно того, что Киев использует их для уничтожения моста через Керченский пролив, за что Россия отомстит Германии ядерным оружием. Ходжес заметил, что "это странная логика".

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"Да, конечно, это будет унижением для Путина. Да, это повлечет серьезные логистические проблемы для России, когда этот незаконный мост, который незаконно соединяет Россию с материком, будет уничтожен. Но россияне уже строят другую железную дорогу, тоже незаконную, которая проходит через оккупированный Донбасс", – уточнил генерал.

В то же время он отметил, что в случае если Украина взорвет мост, но не ракетами Taurus, ударов со стороны РФ "будет больше", однако ядерное оружие против нашей страны, по его мнению, применять Москва не станет. В этой связи он подчеркнул, что немецкая логика в вопросе передачи ракет Taurus Украине "не имеет смысла".

"Россияне видят, что мы продолжаем сдерживать себя. Неспособность Соединенных Штатов поставить ATACMS с 300-км радиусом действия... Мы не смогли четко определить стратегическую цель – мы хотим победы Украины. У нас нет цели. Это та же проблема, которая была у нас в Афганистане, Вьетнаме, Корее. Мы продолжаем терпеть неудачи, потому что не можем четко определить стратегическую цель. И, если вы не имеете четкой цели, то всегда проигрываете", – констатировал он.

Уничтожение Крымского моста: другие новости

Незаконно построенный россиянами Крымский мост и в дальнейшем будет важной для Москвы транспортной артерией. В то же время для Украины он будет оставаться целью №1, пишет Defense Express.

В свою очередь глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Украина имеет потенциал для полного уничтожения Крымского моста. Однако он отметил, что сейчас оккупанты не используют эту переправу для перевозки техники и боеприпасов, поскольку еще восстанавливают опоры.

"Когда они восстановят опоры, возможно, потенциально снова начнут перемещать боекомплект. Тогда, собственно, мы им в очередной раз скажем "Привет". Всему свое время, давайте не ускорять события. Потенциал для его полного уничтожения у нас, конечно же, есть", – пояснил он.

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