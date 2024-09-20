Скорее всего, после завершения обучения украинские летчики отправятся в Румынию.

Первая группа украинских военных пилотов закончила подготовку на реактивных учебно-тренировочных самолетах Alphajet во Франции. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных Сил страны в социальной сети X.

Известно, что обучение украинских пилотов продолжалось с марта 2024 года. Количество пилотов, прошедших соответствующий курс, соответствует оперативным потребностям Украины, отметили в ведомстве.

О прохождении будущими украинскими пилотами истребителей F-16 ускоренного курса подготовки во Франции на реактивных учебно-тренировочных самолетах Alphajet стало известно в июне этого года. Детали обучения были обнародованы в публикации Le Monde.

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Тогда журналисты сообщали, что после нескольких месяцев подготовки в Великобритании, где военные сначала изучали английский язык, в марте 2024 года группа украинских летчиков прибыла во Францию, где уже начала проходить теоретическую и практическую подготовку.

Известно, что для летной подготовки используются реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet, которые оснащены панелью приборов, которая имитирует аналогичную, как в истребителях F-16.

По информации издания АрмияInform, после окончания обучения украинские пилоты, вероятно, отправятся в учебный центр в Румынии, ведь во Франции нет истребителей F-16, для которых готовят летчиков.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Ранее эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский отметил, что в Украине есть достаточно пилотов для того, чтобы управлять тем количеством истребителей F-16, которые передадут западные партнеры.

"Подготовка пилотов началась еще в прошлом году. Понятно, что есть определенные политические дебаты, которые замедляют процессы. Но тем не менее, подготовка пилотов началась в прошлом году, и эта подготовка происходит на уровне как опытных пилотов, так и пилотов с нуля", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16 до конца этого года. Однако в стране отметили, что для передачи этих самолетов не будет определено ни количества, ни конкретной даты.

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