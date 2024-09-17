Романенко акцентировал, что важно не количество переданных Украине самолетов, а их вооружение.

Первые переданные Украине западные истребители F-16 несут ракеты старой модификации, с которыми вступать в воздушный бой смысла нет, заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью на Radio NV.

"Понятно, что 6 самолетов, которые мы получили в начале, они не дадут результатов. И количество перерастет в качество, скажем так, не от количества полученных бортов, а от того, насколько эффективное вооружение и бортовые системы обороны будут переданы нам вместе с самолетами", - подчеркнул авиаэксперт.

По его словам, бортовая система обороны переданных F-16 - очень эффективная, это последняя европейская разработка, а вот по вооружению есть большие сомнения.

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"Потому что были представлены ракеты очень старой модификации, с дальностью 95-105 км. С такими нам вступать в воздушные бои смысла нет, потому что мы просто не достанем российские самолеты. И тут не будет большой разницы между МиГ-29 и F-16... Единственное что, бортовой комплекс может спасти от удара российскими ракетами. То есть ситуация такова, что нашим летчикам еще надо осваивать эти самолеты, используя их в миссиях противовоздушной обороны для борьбы с шахедами и ракетами. Главное, это не количество, это качество самолета", - подчеркнул Романенко.

При этом он добавил, что до конца года Украина не получит больше эскадрильи самолетов F-16, и сейчас продолжают готовить украинских пилотов для этих истребителей.

"И когда их (специально обученных пилотов - УНИАН) будет больше, то будет наращиваться база воздушных сил на самолетах F-16 примерно до уровня бригады. Но это произойдет где-то летом следующего года. Не раньше", - считает Романенко.

Сейчас же, по его словам, Украине надо усиливать противовоздушную оборону, потому что это очень уязвимое место.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, в конце июля в СМИ появились сообщения, что Украина получила первые F-16 от Нидерландов. По данным The Times, речь идет о шести самолетах. Издание отмечало, что скоро в Украину также начнут поступать истребители F-16 от Дании.

4 августа президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о передаче истребителей Украине, отметив, что действительно F-16 уже в небе Украины.

Сообщалось, что эти истребители F-16 получили важное оборудование для противодействия российским ракетным атакам.

16 сентября министр обороны Дании Тролс Лунд Поульсен заявил, что Дания подготовила для Украины еще одну партию F-16, и процесс передачи будет завершен до конца этого года.

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