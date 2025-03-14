Пострадавшие в состоянии средней тяжести.

Российские оккупанты ударили в центр жилого квартала в Кривом Роге, уже известно о пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской областной военной администрации.

"Кривой Рог под ракетной атакой. Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилого квартала. Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем", - написал он.

Впоследствии Лысак сообщил, что предварительно, в Кривом Роге четверо пострадавших.

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"Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь", - отметил глава ОВА.

Удары РФ по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Кривом Роге прогремела серия взрывов - российские оккупанты совершили ракетную атаку. Произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры, возник пожар.

В результате атаки погибла женщина. Ранены были 14 человек. В больницах находились девять пострадавших, из них четверо - в тяжелом состоянии.

Вечером, 5 марта, российская баллистическая ракета попала в пятиэтажный отель в жилом квартале Кривого Рога. В результате удара погибли 4 человека, а ранения получил 31 человек, в том числе 13-летняя девочка.

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