Стало известна вероятная причина того, по которой криворожское направление для ракетных ударов российских оккупантов становится сейчас как никогда приоритетным.
Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"О чем это говорит? А говорит это о том, что в северном и северо-восточном направлении от Херсона у оккупантов все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот и ищут пути смягчения положения своих передовых подразделений, оказывая соответствующее давление на ряд объектов в Криворожском районе. Скажем так. Не поможет", – уверен эксперт.Видео дня
"Потеря российскими оккупационными войсками правобережной Херсонщины это вопрос времени. Причем не в особо длительном промежутке", – добавил Коваленко.
Ракетные удары по Кривому Рогу: что известно
14 сентября после 17:00 российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения.
15 сентября россияне около 13:00 повторно ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой.