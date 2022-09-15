Возле Херсона у оккупантов "все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд", отметил обозреватель.

Стало известна вероятная причина того, по которой криворожское направление для ракетных ударов российских оккупантов становится сейчас как никогда приоритетным.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"О чем это говорит? А говорит это о том, что в северном и северо-восточном направлении от Херсона у оккупантов все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот и ищут пути смягчения положения своих передовых подразделений, оказывая соответствующее давление на ряд объектов в Криворожском районе. Скажем так. Не поможет", – уверен эксперт. Видео дня

"Потеря российскими оккупационными войсками правобережной Херсонщины это вопрос времени. Причем не в особо длительном промежутке", – добавил Коваленко.

Ракетные удары по Кривому Рогу: что известно

14 сентября после 17:00 российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения.

15 сентября россияне около 13:00 повторно ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой.

Вас также могут заинтересовать новости: