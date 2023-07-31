Женщина поделилась, что в результате атаки жилье было сильно повреждено.

Кривой Рог, взрывы в котором прогремели в понедельник утром, 31 июля, остается в центре внимания общественности. Жительница, пострадавшая в результате ракетного удара, поделилась ужасными подробностями.

Женщина сообщила, что до атаки хотела передать показания газового счетчика, а потом ее очень сильно откинуло, и она непонятно как оказалась в коридоре. Жительница рассказала изданию "На часі", что после этого увидела очень серьезные повреждения в жилье.

"Повернулась к газовому счетчику, чтобы передать показания газа - сегодня последний день. И вот меня откинуло так, что я оказалась - трехкомнатная большая квартира, в коридоре. Я ничего не поняла. Потом глянула - все иссечено. И потом уже повернулась - все окна, все двери - все было насквозь выбито", - рассказала женщина.

Атакован Кривой Рог - "прилет" сегодня был в жилой дом

Утром 31 июля стало известно, что в Кривом Роге были взрывы. Позже стало известно, что российские оккупанты совершили ракетный удар, и есть "прилет" в жилой дом.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что противник ударил по городу двумя ракетами. Одна из низ попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами могли находиться люди. Уже известно о двух погибших в результате ракетного удара.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что РФ, скорее всего, атаковала Кривой Рог баллистикой.

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