Тип ракет будет назван после работы специалистов по обломкам.

По предварительной информации, Россия сегодня атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами.

Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в телемарафоне. По его словам, это предварительная информация, потому что тип ракет, которыми нанесены удары оккупантами по Украине определяется окончательно специалистами по уже найденным обломкам.

"Скорее всего, это была баллистика", - отметил Игнат.

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Он подчеркнул, что баллистическое вооружение опасно, поскольку оно быстро может прилетать и является очень разрушительным.

"Надо дождаться все же, когда люди на месте найдут обломки и остатки этих ракет - тогда можно будет окончательно сказать, что это было", - добавил Игнат.

По его словам, две ракеты ударили по Кривому Рогу. Он подчеркнул, что остается угроза новых ударов по Украине.

Удар по Кривому Рогу 31 июля - что известно сейчас

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия ударила двумя ракетами по Кривому Рогу, разрушив часть девятиэтажного жилого дома и здание учебного заведения.

Предварительно погиб один человек, 10 человек обратились к медикам. Под завалами еще могут быть люди.

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