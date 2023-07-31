По предварительной информации, Россия сегодня атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами.
Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в телемарафоне. По его словам, это предварительная информация, потому что тип ракет, которыми нанесены удары оккупантами по Украине определяется окончательно специалистами по уже найденным обломкам.
"Скорее всего, это была баллистика", - отметил Игнат.
Он подчеркнул, что баллистическое вооружение опасно, поскольку оно быстро может прилетать и является очень разрушительным.
"Надо дождаться все же, когда люди на месте найдут обломки и остатки этих ракет - тогда можно будет окончательно сказать, что это было", - добавил Игнат.
По его словам, две ракеты ударили по Кривому Рогу. Он подчеркнул, что остается угроза новых ударов по Украине.
Удар по Кривому Рогу 31 июля - что известно сейчас
Как сообщал УНИАН, сегодня Россия ударила двумя ракетами по Кривому Рогу, разрушив часть девятиэтажного жилого дома и здание учебного заведения.
Предварительно погиб один человек, 10 человек обратились к медикам. Под завалами еще могут быть люди.