Москва избрала "нехитрую тактику".

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Кремле стремились информационно перебить обмен украинских пленных объявлением частичной мобилизации.

Маляр сделала сообщение в Facebook.

По ее словам, Москва избрала простую тактику и все равно не достигла желаемого результата.

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"Информационно Кремль пытался мобилизацией перебить тему обмена. Такова традиционная нехитрая тактика. Сначала они хотели объявить мобилизацию вчера, но осознали, что технологически целесообразнее об этом сообщать в день обмена. Впрочем, сработало это наоборот - удвоился информационный эффект. Никакого поглощения или перебивания темы не получилось", - написала Маляр.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена удалось освободить 215 человек, среди которых 205 украинцев и 10 иностранцев возвращаются домой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении по итогам среды, 21 сентября, что среди освобожденных - 108 бойцов "Азова", а всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя, восемь – ранены во время российского теракта в Еленовке. По его словам, обменяли наших героев на Виктора Медведчука и еще 55 тех, "кто не заслуживает ни жалости, ни сочувствия, ни вообще каких-либо слов, тех, кто воевал против Украины".

Изначально речь шла об обмене лишь 50 защитников Украины, но Зеленскому, Буданову и Ермаку удалось увеличить их численность до 200. Также эту работу обеспечивали руководители СБУ и МВД. В дальнейшем планируется обмен всех на всех. Сейчас этим вопросом Украина занимается вместе с ООН и Эрдоганом.

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