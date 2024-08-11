Путин хочет предотвратить недовольство в обществе.

Российские власти не объявили военное положение в Курской, Белгородской и Брянской областях вместо режима "контртеррористической операции", поскольку не хотят предпринимать более радикальных действий на события в этих регионах.

"Кремль, вероятно, решил объявить антитеррористическую операцию - в отличие от военного положения, - чтобы уменьшить масштаб украинского вторжения в Курскую область и предотвратить внутреннюю панику или негативную реакцию. Это демонстрирует нежелание Кремля принимать более радикальные меры в ответ на ситуацию", - говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики сослались на публикацию российского оппозиционного издания "Верстка". Там отметили, что администрация Путина рекомендовала депутатам и сенаторам не комментировать упомянутые события "до особого распоряжения" или обсуждать их как можно короче и ссылаться только на официальные заявления.

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На фоне этого молчания Z-каналы начали критиковать Кремль за то, что он не объявил военное положение вместо "антитеррористической операции". Это позволило бы принимать более радикальные меры - запретить митинги, ввести комендантский час и организовать производства для армии.

Несмотря на это, Путин хочет избежать полного перехода на военный режим и предотвратить недовольство в обществе, что может угрожать стабильности его режима.

Ситуация в Курской области

6 августа произошел "прорыв" украинско-российской границы в районе Курской области РФ.

По информации западных СМИ, россиянам, вероятно, удалось притормозить продвижение украинцев.

CNN пишет, что Украина унизила Путина неожиданной атакой на Курскую область. К пятнице российские власти потеряли контроль над по меньшей мере 250 квадратными километрами

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