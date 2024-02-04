Генштаб сообщил об успехах наших пилотов в небе.

Авиация Вооруженных сил Украины в очередной раз продемонстрировала России в небе, "где раки зимуют": было 5 точных ударов за боевые сутки.

Об этом заявил Генштаб ВСУ в вечерней сводке о фронтовой ситуации. В то же время успехи ракетных войск там не уточнили.

"В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника", - констатировал Генштаб.

Также там перечислили террористические удары России: было 32 авиационные атаки и 37 обстрелов из РСЗО по войскам Украины и мирным территориям. Не обошлось без раненых в результате действий врага среди гражданских, добавил Генштаб. Также разрушения фиксируют в отношении жилой и гражданской инфраструктуры Украины.

ВСУ могут отойти с некоторых позиций - мнение аналитика Коваленко

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что из-за недостатка боеприпасов на фронте ВСУ, вероятно, придется уступить некоторые позиции войскам России.

По его словам, без этого ресурса украинская армия способна лишь на удержание обороны, о никаком наступлении речи нет.

Издание Forbes недавно объявило, что ВСУ подставил с боеприпасами прямой партнер Украины - США.

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