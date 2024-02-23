В то же время он подчеркнул, что присутствие гражданских очень затрудняет продвижение подразделения на операции.

Командир штурмовой роты SA Company спецподразделения ГУР МО "Kraken" "Чича" заявил, что планирование операций может быть как быстрым, так и очень тщательным. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

" Быстрым, если, например, у врага происходит ротация, и в поселке, где было 80 солдат, их сейчас 20. Это – подходящий момент, чтобы вернуть этот населенный пункт. Ключевым элементом в успехе операций "Kraken" является командование. Чили очень тщательно подходит к планированию и берет все под свой контроль. Мы в свою очередь верим командиру и выполняем задачи, потому что уверены, что так, как он сказал, так оно и есть", – пояснил он.

По его мнению, момента когда военный может сказать: "Все, мне не надо ни к чему готовиться, я все умею", нет. Каждый профессионал должен учиться каждую минуту – получать знания, которые помогут ему выполнить задание.

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"Когда не хватает какого-то опыта, решает характер. Ты понимаешь: или ты, или тебя. И, наверное, основой являются люди, которые рядом с тобой: если ты в них уверен, а они – в тебе, то вы все сможете и все сделаете", – рассказал "Чича".

В то же время командир штурмовой роты подчеркнул, что присутствие гражданских очень затрудняет продвижение подразделения на операции.

"Ты понимаешь, что это – обычный человек, который ни в коем случае не должен пострадать. Мы сразу просим людей пойти в свой подвал или какое – то укрытие, чтобы их вообще не было видно", – констатировал он.

Война в Украине – это стоит знать

Администрация Соединенных Штатов Америки рассматривает возможность предоставления Украине ракет ATACMS большей дальности. Такое заявление сделал во время телефонного брифинга координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Он отметил, что вопрос оснащения Сил обороны Украины ракетами ATACMS с увеличенной дальностью поражения никогда не снимался с рассмотрения.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит в Силах обороны. Как сообщил нардеп Давид Арахамия, выявлены тысячи бойцов, которые ни разу не были на фронте.

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