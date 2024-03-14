Цель украинской стороны - создание дефицита горюче-смазочных материалов для подразделений вражеских оккупационных войск на таком уровне, чтобы нечем было заправлять технику, подчеркнул аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, в ходе которой удары по российским НПЗ (это нефтеперерабатывающие заводы) приводят к непоправимым последствиям для РФ, которые накапливаются, как снежный ком.

Если нынешняя интенсивность и результативность ударов беспилотниками-камикадзе по НПЗ противника не уменьшится, то "ожидается серьезный топливный кризис в России уже в начале этого лета", поделился прогнозом военно-политический обозреватель Александр Коваленко в материале на obozrevatel.com. "Россия всегда хвасталась тем, что она энергетическая сверхдержава, но ее козырь оказался и ее ахиллесовой пятой", - подчеркнул эксперт.

Коваленко добавил, что целью украинской стороны является создание дефицита горюче-смазочных материалов для вражеских подразделений на таком уровне, чтобы нечем было заправлять технику, но сперва необходимо "раздавить" экспорт и внутреннего потребителя страны-агрессора. "Только после этого начнутся проблемы с ГСМ для контингента РОВ (российских оккупационных войск, - Ред.)", - отметил аналитик.

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Продолжается российско-украинская война - новости, которые стоит прочитать

После того, как россияне осуществили полномасштабное вторжение на украинскую землю рано утром 24 февраля 2022 года, в РФ уже не раз раздавались взрывы на различных важных объектах. В частности, дроны-камикадзе успешно атаковали НПЗ России.

Напомним, в том числе в конце января текущего года сообщалось об ударе дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. После атаки НПЗ остановил переработку нефти.

Позже - 12 марта, стало известно, что в Нижегородской области в городе Кстово был атакован один из крупнейших в России НПЗ - Нижегородский, принадлежащий компании "Лукойл". По сведениям СМИ, в результате дронового удара, возможно, ликвидирован вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус.

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