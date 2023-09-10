Он уверен, что большой прорыв еще впереди.

Если украинские войска надавят на российских захватчиков на юге, то они побегут. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

По его словам, даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет важное значение. Сейчас у войск Украины есть движение, они уже прорвали первую из трех основных оборонительных линий РФ, однако большой прорыв еще впереди. "Если мы нажмем на них с юга, они побегут", - говорит президент.

Также украинские защитники медленно отвоевывают территорию вблизи Бахмута. "В первые дни полномасштабной войны нас постоянно отбрасывали назад. Каждый день. Они взяли несколько городов, сотни деревень. Сейчас украинские войска идут вперед. Но перед ними стоит геркулесова задача - превратить продвижение вдоль обеих осей в стратегический прорыв", - добавил Зеленский.

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Также украинский президент прокомментировал жалобы на"медленное контрнаступление". Он считает, что Украина потеряла бы тысячи солдат, если бы прислушалась к советам ввести гораздо больше войск . "Это не та война, когда лидер страны говорит, что цена не имеет значения, в этом и заключается разница с Путиным. Для него жизнь - это ничто", - добавил Зеленский.

Президент говорит, что российская армия теряет много людей и перебрасывает свои резервы, чтобы остановить наступление Вооруженных сил Украины. "Это означает, что они проиграют".

Контрнаступление Украины: последние новости

Напомним, что украинским войскам уже удалось прорвать участок основной линии российской обороны на юге.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал, что оккупанты потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии, на остальные две ушло по 20%.

В начале августа в Министерстве обороны сообщали, что на юге от захватнических войск освободили уже более 200 квадратных километров территории.

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