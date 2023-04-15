ВСУ наносят удары по российским военным объектам в тылу, готовясь к будущему контрнаступлению. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают наносить удары по тылам в Луганской области", – говорится в очередной сводке ISW.
В частности ударам подверглись населенные пункты Рубежное и Троицкое в Луганской области. Кроме того, известно об ударах по российским тылам в Запорожской области.
Также сообщается об усилении диверсионной деятельности в тылу российской армии в этом регионе.
"Российские источники утверждали, что 14 апреля украинские силы продолжали разведывательную деятельность вдоль линии Купянск-Сватово", – сообщает ISW.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за последние сутки украинские защитники ликвидировали 460 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения российские потери составили уже около 181,5 тысячи человек.
В настоящее время основные наступательные усилия оккупанты сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там бойцы ВСУ отбили 56 атак врага только за вчерашний день.