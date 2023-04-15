Россияне уже ощущают на себе приближение украинского контрнаступления.

ВСУ наносят удары по российским военным объектам в тылу, готовясь к будущему контрнаступлению. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают наносить удары по тылам в Луганской области", – говорится в очередной сводке ISW.

В частности ударам подверглись населенные пункты Рубежное и Троицкое в Луганской области. Кроме того, известно об ударах по российским тылам в Запорожской области.

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Также сообщается об усилении диверсионной деятельности в тылу российской армии в этом регионе.

"Российские источники утверждали, что 14 апреля украинские силы продолжали разведывательную деятельность вдоль линии Купянск-Сватово", – сообщает ISW.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за последние сутки украинские защитники ликвидировали 460 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения российские потери составили уже около 181,5 тысячи человек.

В настоящее время основные наступательные усилия оккупанты сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там бойцы ВСУ отбили 56 атак врага только за вчерашний день.

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